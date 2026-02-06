Malattie autoimmuniguariti sette bimbi

Otto bambini con malattie autoimmuni gravi, che non rispondevano alle terapie tradizionali, sono riusciti a interrompere completamente le cure. La notizia circola tra medici e famiglie, che ora sperano in nuove possibilità di trattamento.

23.00 Otto bambini con gravi malattie autoimmuni che non rispondevano alle terapie convenzionali hanno potuto interrompere totalmente le cure. Sette sono in remissione completa, senza segni di malattia dopo 2 anni, mentre l'ottavo con sclerosi sistemica giovanile mostra un miglioramento importante. Un risultato di "straordinaria rilevanza" per il trattamento delle patologie autoimmuni pediatriche gravi è stato ottenuto con le cellule Car-T.Lo studio è stato condotto dall'Ospedale Bambino Gesù insieme all'Università di Erlangen.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

