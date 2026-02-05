Cura con Car-T 7 bambini guariti da gravi malattie autoimmuni e 1 in remissione

Otto bambini italiani con malattie autoimmuni gravi e resistenti ai trattamenti tradizionali hanno trovato una nuova speranza grazie a una terapia chiamata Car-T. Dopo averla ricevuta, sette di loro sono guariti completamente, mentre uno si trova in remissione. La terapia, che si basa su tecniche innovative e un approccio “dal freddo”, sta dimostrando di funzionare anche in casi complicati. I medici sono soddisfatti dei risultati e ora si punta a estenderla ad altri pazienti in futuro.

Una terapia innovativa che 'viene dal freddo' ha mantenuto le sue promesse per otto giovanissimi pazienti con gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali. Grazie alle cellule Car-T tutti hanno potuto interrompere le terapie immunosoppressive: sette sono ormai guariti, mentre l'ottavo – con sclerosi sistemica giovanile – è in remissione e mostra "un miglioramento clinico importante e progressivo nel tempo", come spiegano dall' Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Sì, perché questo risultato straordinario vede l'Italia protagonista ed è stato ottenuto grazie all'uso delle cellule Car-T dirette questa volta non contro cellule tumorali ma contro la molecola CD19.

