Gli imperdibili Asia Orientale Art Nouveau e Déco | tornano le visite guidate al Mic
Prendono il via questo fine settimana al Mic di Faenza le visite guidate gratuite dedicate ai capolavori e alle novità delle collezioni del museo. Gli appuntamenti si ripeteranno ogni domenica fino al 25 gennaio 2026, sempre alle 16.La prima visita del mese, domenica 7 dicembre, è dedicata a “Gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
