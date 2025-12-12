capolavoro carracci svelato dopo il restauro

Dopo un attento restauro, il capolavoro di Ludovico Carracci, ‘San Carlo Borromeo in adorazione del bambino Gesù’, ritorna nella sua sede originale presso la pinacoteca civica dei Musei San Domenico, offrendo al pubblico un'opportunità unica di ammirare questa preziosa opera e di riscoprire l'importanza del patrimonio artistico della regione.

È tornato a casa, nella pinacoteca civica dei Musei San Domenico, il dipinto di Ludovico Carracci ‘San Carlo Borromeo in adorazione del bambino Gesù’. L’opera è stata sottoposta a un minuzioso restauro, durato oltre due mesi, realizzato dal Comune di Forlì con un contributo regionale erogato per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, volto a ridare vita e pregio al pregiato dipinto seicentesco. Oggi, la grande tela del maestro bolognese è tornata nella sua sede espositiva d’origine, dopo lunghe e accurate indagini diagnostiche e interventi conservativi delle parti lignee e della pellicola pittorica, curati dagli esperti restauratori del ‘Laboratorio degli Angeli’ di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it