Mainoo-Napoli il colpo sfumato | Romano svela i retroscena

Il Napoli ha provato a portare in squadra Kobbie Mainoo durante il mercato di gennaio, ma alla fine l’affare è saltato. Romano ha rivelato i retroscena, spiegando come le trattative siano state più complicate del previsto e come il club azzurro abbia tentato di accelerare, senza riuscirci. Ora, il sogno di vedere Mainoo in azzurro si è infranto, lasciando un po’ di rammarico tra i tifosi.

Il grande rimpianto del mercato invernale del Napoli porta il nome di Kobbie Mainoo. A svelare i retroscena dell'operazione mancata è stato Fabrizio Romano, che ha ricostruito i passaggi chiave di una trattativa mai decollata non per volontà del club azzurro, ma per la chiusura netta del Manchester United. Secondo quanto raccontato, Mainoo era uno dei profili più apprezzati dal direttore sportivo Manna, considerato perfetto per alzare il livello tecnico e atletico del centrocampo. Già alla fine dell'estate scorsa il giocatore aveva manifestato la volontà di andare a giocare con maggiore continuità, chiedendo allo United un'esperienza in prestito.

