Il mercato dell’Inter si complica ancora, questa volta per il tentativo di portare Jones in nerazzurro. Per qualche ora, i tifosi avevano sperato che l’affare andasse in porto, ma alla fine è stato il Liverpool a farsi avanti con forza. La trattativa si è arenata, e ora l’Inter deve ripiegare su altre soluzioni. La permanenza di Frattesi in rosa si conferma, mentre il sogno di vedere Jones in maglia nerazzurra si è spento.

Lahdo Como, adesso è ufficiale: il comunicato dei lariani per il colpo in extremis! Calciomercato Serie A, il bilancio di tutte le squadre dopo la sessione invernale: la Roma l’unica in negativo, Milan regina del risparmio Calciomercato Serie A, il bilancio di tutte le squadre dopo la sessione invernale: la Roma l’unica in negativo, Milan regina del risparmio Verona, Sammarco traghettatore contro il Pisa: casting aperto per il post Zanetti. Il destino della panchina resta incerto Infortunio Di Lorenzo, buone notizie anche per la Nazionale: scelta quella strada! Giovanni Galli consiglia la Fiorentina: «Prima di tutto deve cambiare l’anima, chiaro che non siano da retrocessione ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter, il retroscena sul colpo Jones sfumato: era stato il Liverpool a farsi avanti! Ecco perché

Approfondimenti su Inter Mercato

La trattativa tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones si è chiusa con un no deciso.

L’Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ha messo gli occhi su Curtis Jones del Liverpool.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Mercato, retroscena Perisic: Ha fatto sapere all’Inter di non vedere l’ora di…; L'Inter accelera sul mercato: il retroscena sul contatto tra Chivu e Diaby, svelato dove giocherebbe il francese; Inter, è fatta per Massolin. Resta in prestito al Modena; Inter: Frattesi verso la Liga e potrebbe trovare Lookman come compagno, il retroscena.

Retroscena Inter-Jones: com’è nata davvero la trattativaLe ragioni del dietrofront sono legate a due fattori principali. Da un lato, il contratto in scadenza nel 2027 rappresentava una complicazione non da poco. Dall’altro, il timore di indebolire ... passioneinter.com

Retroscena Jones, è il Liverpool che l’ha proposto all’Inter: la reazione e perché lo stopL'Inter ha cullato il sogno di avere in rosa il centrocampista del Liverpool ... msn.com

CdS - #Inter, niente #mercato in entrata: #Chivu incrocia le dita per #Dumfries e ritrova #Darmian x.com

Si conclude il mercato invernale: che voto date all'Inter - facebook.com facebook