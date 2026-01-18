Napoli Mainoo è definitivamente sfumato ieri titolare nel derby vinto dallo United Vergara resta
Il mercato del Napoli si muove con attenzione, in attesa di eventuali novità. Dopo il derby di ieri, in cui Mainoo è stato titolare nella vittoria dello United contro il City, si fa il punto sui possibili acquisti e cessioni. Fabrizio Romano e Nicolò Schira analizzano le strategie del club, con particolare attenzione alla permanenza di Vergara, mentre l’interesse per altri profili resta aperto.
Fabrizio Romano e Nicolò Schira fanno il punto sui possibili colpi di calciomercato del Napoli. A partire da Mainoo che ieri ha giocato titolare nel derby vinto 2-0 dalla United sul City. Napoli, sfuma il colpo Mainoo: i dettagli. Riporta Romano su YouTube: È un discorso che parte alla fine di agosto perché Kobbie Mainoo in quel momento decide di andare via dal Manchester United in prestito. Amorim chiude le porte, ma da ottobre, novembre e dicembre in avanti, complici anche gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, il Napoli ha premuto molto per prendere Kobbie Mainoo. Non è mai stata un’operazione fatta perché è sempre dipesa dal Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Napoli, apertura dallo United per Mainoo. Sky Svizzera: “Prestito con obbligo condizionato”
Mainoo, nuovo incontro del Napoli con gli agenti per averlo in prestito dallo United (Schira)
Il Napoli si prepara a un nuovo incontro con gli agenti di Mainoo, con l’obiettivo di ottenerlo in prestito dallo United. In un contesto di infortuni e difficoltà, si intensificano le discussioni sul mercato di gennaio, con l’intento di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive della squadra.
#Napoli, #Mainoo è definitivamente sfumato (ieri titolare nel derby vinto dallo United). #Vergara resta Fabrizio Romano: «#Sterling andrebbe acquistato e al momento non è una priorità». Schira: «Vergara ha convinto e il Napoli ha deciso di toglierlo dal merca - facebook.com facebook
Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.