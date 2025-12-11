Donne mai più bandiera bianca Campagna contro le violenze

Lanazione.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata presso la sede nazionale di Anci la campagna

E’ stata presentata nella sede nazionale di Anci, la campagna contro la violenza sulle donne " Mai più bandiera bianca ". A promuoverla con grande convinzione la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in quanto delegata nazionale AncI alle Pari Opportunità. "E’ una campagna che nasce con l’obiettivo di affermare un messaggio chiaro – spiega la prima cittadina –, le donne possono essere tutto ciò che vogliono e la libertà femminile deve essere una garanzia quotidiana delle nostre comunità. La nuova campagna di comunicazione che presentiamo nasce con l’obiettivo di affermare un messaggio chiaro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

donne mai pi249 bandiera bianca campagna contro le violenze

© Lanazione.it - "Donne, mai più bandiera bianca". Campagna contro le violenze

donne pi249 bandiera bianca"Donne, mai più bandiera bianca". Campagna contro le violenze - E’ stata presentata nella sede nazionale di Anci, la campagna contro la violenza sulle donne "Mai più bandiera ... Riporta lanazione.it

donne pi249 bandiera bianca‘Mai bandiera bianca’, la campagna dell’ Anci contro la violenza sulle donne - "Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca". Si legge su msn.com