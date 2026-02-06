Magic L’Eclissi di Lorwyn | Il Ritorno alle Fiabe tra Luci Ombre Standard e Commander!

Wizards of the Coast ha lanciato una nuova espansione di Magic: l’Eclissi di Lorwyn. Il set porta i giocatori in un universo dove il giorno e la notte si mescolano, creando un mondo sospeso tra luci e ombre. Gli artisti e i designer hanno scelto di unire le due realtà in un’unica ambientazione, eliminando le distinzioni nette tra i due piani. È un ritorno alle fiabe, ma con un tocco inedito che sfida le aspettative dei fan.

Con l'uscita di Magic L'Eclissi di Lorwyn ( Lorwyn Eclipsed ), Wizards of the Coast ci ha riportato su uno dei piani più iconici e amati del multiverso, ma. con una veste inedita: non troviamo più una divisione netta negli artwork e nelle meccaniche tra il giorno eterno di Lorwyn e la notte perenne di Shadowmoor; bensì, un mondo dove i due aspetti così apparentemente in contrasto riescono invece a convivere, come catturati in un'eclissi perenne che altera profondamente abitanti e paesaggi toccati da una tale, profonda "dualità". Un ecosistema di prodotti per ogni esigenza. Parliamo di affari, per cominciare: come ci si approccia al set? L'offerta commerciale mette, come di consueto per tutti gli ultimi pacchetti, al centro i Play Booster, lo standard che come saprete bene unisce l'emozione della sbustata alla giocabilità dei formati Draft.

