Magic | The Gathering | Ritorna nella Terra di Luce e Ombra con L’Eclissi di Lorwyn

Wizards of the Coast presenta l’ultima espansione di Magic: The Gathering, intitolata L’Eclissi di Lorwyn. Questa nuova aggiunta porta i giocatori nella Terra di Luce e Ombra, ampliando le possibilità strategiche e arricchendo l’universo del gioco. Un’opportunità per apprezzare nuove carte e scoprire le dinamiche che caratterizzano questa ambientazione, consolidando il ruolo di MTG come uno dei giochi di carte più apprezzati a livello globale.

Wizards of the Coast ha lanciato oggi L'Eclissi di Lorwyn, l'ultima espansione per il gioco di carte collezionabili di fama mondiale Magic: The Gathering (MTG). Attraversa il confine verso il giorno eterno di Lorwyn e affronta l'inquietante paesaggio distorto e la Magia selvaggia di Landa Tenebrosa. Scopri il tuo vero io sotto il chiaro di luna perpetuo di questo piano dai due volti. Ogni luce proietta un'ombra. Bentornati su Lorwyn-Landa Tenebrosa, il piano di luce e ombra. Dopo l'annuncio delle carte dedicate a Fallout, Lorwyn-Landa Tenebrosa era un tempo un piano che oscillava tra i suoi due aspetti: Lorwyn, dove il sole non tramonta mai del tutto, e Landa Tenebrosa, dove la luna attraversa cicli interminabili in una fredda notte.

