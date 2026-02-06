Macron fa i capricci e dà forfait all’inaugurazione di Milano-Cortina Non vuole sedersi accanto a Vance

Un capriccio da galletto. Emmanuel Macron ha dato forfait ai Giochi olimpici, non sarà presente alla cerimonia di apertura nello stadio di San Siro. La notizia, destinato a fare rumore, è stata comunicata dall'Eliseo. "No, non sarà presente. Incompatibile con la sua agenda". Questo il motivo ufficiale ma dietro lo sgarbo c'è ben altro. Monsieur le président si sarebbe risentito della disposizione dei posti stabiliti dal protocollo. Sarebbe stato seduto accanto al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, orrore per il capitano dei volenterosi che vuole sottrarsi all'influenza di Donal Trump e si atteggia a salvatore dell'Europa dal "nuovo colonialismo e imperialismo Usa", parole testuali.

