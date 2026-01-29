Milano Cortina 2026 diplomazia dei posti | Macron sceglie di non sedere accanto a Vance

Durante la cerimonia di apertura a Milano, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di non sedersi accanto al collega statunitense Antony Vance. La disposizione dei posti ha mostrato come le tensioni tra alcune nazioni influenzino anche eventi ufficiali di alto livello. La situazione si complica ulteriormente con una cena prevista il 5 febbraio, in cui i leader di diversi paesi si incontreranno per cercare di rafforzare le alleanze.

La gestione della tribuna è ostacolata dalle tensioni internazionali. Per provare a rafforzare le alleanze, prevista cena dei capi di Stato il 5 febbraio Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le ambasciate e il Comitato Olimpico sono in pieno fermento per l’organizzazione dei posti alla cerimonia d’apertura prevista per il 6 febbraio allo Stadio di San Siro; nel frattempo, cresce l’attenzione per la cena tra i leader mondiali, programmata per la sera del 5 febbraio presso la Fabbrica del Vapore a Milano, dove è attesa anche la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

#Milano-Cortina 2026 || L’evento Milano-Cortina 2026 prevede la presenza di agenti Ice come scorta di Vance e Rubio.

Durante un’intervista, Attilio Fontana ha dichiarato che l’eventuale presenza di agenti dell’ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarebbe motivata esclusivamente da ragioni di sicurezza.

