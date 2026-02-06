Emmanuel Macron non parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La sua assenza rappresenta uno sgarbo sia all’Italia che agli Stati Uniti, che organizzeranno i giochi. Alla cerimonia, prevista oggi, non ci sarà il presidente francese, suscitando molte polemiche e commenti tra gli addetti ai lavori.

Uno sgarbo all’Italia, e agli Stati Uniti, che susciterà grandi polemiche. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non sarà presente oggi alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. A dare l’ufficialità è stata ieri sera una fonte dell’Eliseo. «No, non sarà presente. Incompatibile con la sua agenda», ha detto la fonte (pare sia in programma un pranzo col re del Bahrain), assenza che farà rumore, anche perché le prossime Olimpiadi, quelle del 2030, si svolgeranno sulle Alpi francesi. Secondo fonti diplomatiche francesi, Macron non era contento del protocollo che lo voleva seduto accanto al vicepresidente degli Stati Uniti J. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Macron diserta la cerimonia Sgarbo all’Italia (e a Vance)

Domani Milano si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026.

Durante la cerimonia di apertura a Milano, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di non sedersi accanto al collega statunitense Antony Vance.

