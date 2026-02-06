Machete e medicinali illegali in aeroporto | sequestri a Capodichino denunciato un passeggero

Nell’aeroporto di Capodichino, le forze dell’ordine hanno sequestrato un machete nascosto nel doppiofondo di un bagaglio, insieme a oltre 2.000 compresse di medicinali illegali e circa 80 chili di prodotti vegetali pericolosi. Un passeggero è stato denunciato per aver tentato di introdurre in Italia oggetti e sostanze proibite. Le operazioni di controllo sono state intense e hanno portato alla scoperta di un traffico illegale che mette a rischio la sicurezza pubblica.

Un machete nascosto nel doppiofondo del bagaglio, oltre 2mila compresse di farmaci e circa 80 chili di prodotti vegetali pericolosi. Il sequestro è avvenuto all’aeroporto di Napoli Capodichino durante un controllo su un passeggero di rientro dal Ghana. Nel corso dei controlli su un cittadino ghanese, di ritorno dal proprio Paese di origine, sono stati rinvenuti oltre 2.000 medicinali, circa 80 chilogrammi di prodotti vegetali pericolosi e un machete. Tutto il materiale era occultato nel bagaglio da stiva; l’arma, in particolare, è stata scoperta all’interno di un doppiofondo della valigia. L’intero carico è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su 2anews.it

Durante i controlli in aeroporto, un uomo di 52 anni è stato denunciato per aver rubato uno smartwatch del valore di circa 600 euro a un altro passeggero.

