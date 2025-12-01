Palermo in valigia una testa di coccodrillo | denunciato passeggero in aeroporto
(Adnkronos) – La testa di un coccodrillo in via di estinzione è stata sequestrata all’aeroporto di Palermo dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari Adm. Nell’ambito dell’attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, le Fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari doganali hanno sottoposto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
