Ruba lo smartwatch ad un passeggero durante i controlli in aeroporto individuato e denunciato

Durante i controlli in aeroporto, un uomo di 52 anni è stato denunciato per aver rubato uno smartwatch del valore di circa 600 euro a un altro passeggero. L'indagine ha portato alla sua identificazione e denuncia per furto aggravato.

La polizia ha denunciato per furto aggravato un uomo di 52 anni che, prima di prendere l’aereo, ha rubato uno smartwatch del valore di circa 600 euro di proprietà di un altro passeggero. Durante i controlli svolti nel Terminal C dell’Aeroporto di Catania, il 52enne ha approfittato di un attimo di. Cataniatoday.it Ruba lo smartwatch a un passeggero in aeroporto: 52enne denunciato dalla Polizia di Stato - La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un uomo di 52 anni che, prima di prendere l’aereo, ha rubato uno smartwatch del valore di circa 600 ... sicilianews24.it

Catania, ruba lo smartwatch al passeggero di aereo ma viene beccato - Un passeggero d'aereo che sicuramente nessuno vorrebbe avere denunciato a Catania. newsicilia.it

Un idea sfiziosa e golosa per l’antipasto delle feste andranno a ruba ?? ??RICETTA https://m.youtube.com/watch?v=7YZqE2WkC3g Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia latte qb. semi di sesamo qb salmone affumicato 60 g maionese qb barbetta di finocc - facebook.com facebook

Rapina in centro, uomo armato di coltello ruba smartphone e cellulare ad un giovane x.com

© Cataniatoday.it - Ruba lo smartwatch ad un passeggero durante i controlli in aeroporto, individuato e denunciato

Una passeggera ossessionata dai germi insospettisce la polizia | Stop Border Control Fiumicino

Video Una passeggera ossessionata dai germi insospettisce la polizia | Stop Border Control Fiumicino Video Una passeggera ossessionata dai germi insospettisce la polizia | Stop Border Control Fiumicino