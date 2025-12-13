Ruba lo smartwatch ad un passeggero durante i controlli in aeroporto individuato e denunciato

Durante i controlli in aeroporto, un uomo di 52 anni è stato denunciato per aver rubato uno smartwatch del valore di circa 600 euro a un altro passeggero. L'indagine ha portato alla sua identificazione e denuncia per furto aggravato.

La polizia ha denunciato per furto aggravato un uomo di 52 anni che, prima di prendere l’aereo, ha rubato uno smartwatch del valore di circa 600 euro di proprietà di un altro passeggero. Durante i controlli svolti nel Terminal C dell’Aeroporto di Catania, il 52enne ha approfittato di un attimo di. Cataniatoday.it

