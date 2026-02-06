La Maceratese si prepara alla sfida contro il Teramo, squadra che si presenta come una delle più forti del campionato. Nonostante le capacità della formazione ospite, i biancorossi non si arrendono e puntano a mettere paura. La partita promette spettacolo e colpi di scena, con i padroni di casa pronti a giocarsi le loro chance.

"Davanti il Teramo ha un potenziale di primissimo ordine, ma è attrezzato pure negli altri reparti: è una squadra programmata per vincere". È quanto dice Roberto Moroni, diesse della Vigor Senigallia, dopo avere visto domenica scorsa gli abruzzesi battere 3-1 la sua squadra. "Si tratta di una formazione forte ma che lascia giocare, non ti aggredisce però davanti ha un potenziale enorme tra Mariani, Pavone, Sereni e Njambe ". I biancorossi dovranno prestare attenzione agli attaccanti abruzzesi. "Non solo, anche all’esterno sinistro Pietrantonio abile a fare cross, a calciare le punizioni". Con simili premesse per la Maceratese si profila una missione impossibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Maceratese, puoi creare problemi al Teramo"

La Maceratese si prepara ad affrontare una serie di partite difficili.

