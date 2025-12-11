GTA 6 cambierà tutto | ora puoi creare le tue missioni come su Twitch

GTA 6 rivoluzionerà il mondo di Grand Theft Auto introducendo funzionalità innovative, tra cui la possibilità di creare missioni personalizzate, simili a Twitch. Mentre l’attesa per il nuovo capitolo cresce, Rockstar si prepara a ridefinire l’esperienza di gioco, mantenendo viva l’eredità di GTA Online e aprendo nuove frontiere per i giocatori e il futuro della serie.

Se c’è una cosa che ha tenuto in vita Grand Theft Auto 5 per oltre un decennio, quella è GTA Online. Ma mentre attendiamo con trepidazione l’arrivo di Grand Theft Auto 6, concentrandoci sulla narrazione in stile Bonnie e Clyde promessa dai trailer, Rockstar sta silenziosamente rivelando qualcosa di più profondo: la strategia che determinerà il futuro della sua franchise più redditizia. L’annuncio del Mission Creator per GTA Online non è solo l’ennesimo aggiornamento. È un manifesto. Insieme al ritorno di Michael De Santa, protagonista di GTA 5, Rockstar ha svelato uno strumento completo che permette ai giocatori di creare le proprie esperienze all’interno del mondo online: missioni personalizzate, obiettivi su misura, NPC configurabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it