GTA 6 cambierà tutto | ora puoi creare le tue missioni come su Twitch
GTA 6 rivoluzionerà il mondo di Grand Theft Auto introducendo funzionalità innovative, tra cui la possibilità di creare missioni personalizzate, simili a Twitch. Mentre l’attesa per il nuovo capitolo cresce, Rockstar si prepara a ridefinire l’esperienza di gioco, mantenendo viva l’eredità di GTA Online e aprendo nuove frontiere per i giocatori e il futuro della serie.
Se c’è una cosa che ha tenuto in vita Grand Theft Auto 5 per oltre un decennio, quella è GTA Online. Ma mentre attendiamo con trepidazione l’arrivo di Grand Theft Auto 6, concentrandoci sulla narrazione in stile Bonnie e Clyde promessa dai trailer, Rockstar sta silenziosamente rivelando qualcosa di più profondo: la strategia che determinerà il futuro della sua franchise più redditizia. L’annuncio del Mission Creator per GTA Online non è solo l’ennesimo aggiornamento. È un manifesto. Insieme al ritorno di Michael De Santa, protagonista di GTA 5, Rockstar ha svelato uno strumento completo che permette ai giocatori di creare le proprie esperienze all’interno del mondo online: missioni personalizzate, obiettivi su misura, NPC configurabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it
GTA 6 in Parlamento, ma non per il motivo che pensi - Rockstar sotto la lente d'ingrandimento del Parlamento UK, per i 34 licenziamenti nel team di GTA 6 forse legati alla sindacalizzazione. Lo riporta msn.com
Una rara fuga di notizie autentica su GTA 6 mostra il filmato demo rilasciato dall'ex animatore di Rockstar Games - Finalmente sono emersi dei video legittimi, per gentile concessione di un ex animatore di Rockstar Gam ... Come scrive notebookcheck.it