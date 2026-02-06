Orrore disumano su una cagnolina | cosa le faceva mentre la compagna non c’era agghiacciante

Una cagnolina è stata vittima di un episodio terribile in casa, mentre la sua compagna non c’era. Le immagini sono sconvolgenti: qualcuno le ha fatto del male in modo disumano, in un momento in cui nessuno poteva controllare. La polizia sta indagando e cerca di capire chi sia l’autore di questa crudeltà.

Una scena agghiacciante, spaventosa. Andata in scena in casa, nei momenti in cui nessuno poteva immaginare. Un uomo ha infatti violentato la cagnolina della ex compagna, abusi ripresi dalla telecamera dello smartphone lasciata accesa in camera da letto e l’ha abbandonata in un campo. I fatti sono avvenuti in un’abitazione di Roma Est a dicembre del 2022. Un uomo di cinquantaquattro anni di origini romene è finito a processo e deve rispondere del reato di maltrattamenti sugli animali. A denunciare le violenze è stata la ex compagna dell’uomo, insospettatita che in sua assenza facesse del male alla sua amica a quattro zampe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore disumano su una cagnolina: cosa le faceva mentre la compagna non c’era, agghiacciante Approfondimenti su Orrore Disumano “Uccisi dai genitori”. Orrore disumano su due bambini: il motivo è agghiacciante, follia Una tragedia terribile scuote l’Australia. “Cosa li costringeva a fare”. Orrore disumano su 4 anziani, la scoperta nella casa di riposo italiana: arrestato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Orrore Disumano Argomenti discussi: Enrico Pianetta: Binario 21, il viaggio verso il buio di una disumana barbarie.; La giornata della Memoria non serve a chiedersi cosa avremmo fatto all'epoca, ma cosa possiamo fare oggi; L'invisibile, Ninni Bruschetta: Matteo Messina Denaro? Come i nazisti di Schindler’s List; Uccisi dai genitori. Orrore disumano su due bambini: il motivo è agghiacciante, follia. Orrore su una bimba di due mesi: torturata e uccisa dai genitoriUna vera e propria storia dell'orrore quella che arriva dagli Stati Uniti, dove una giovane coppia di genitori ha seviziato e ucciso una bimba di soli due mesi. La piccola è stata trovata con il corpo ... ilgiornale.it Orrore disumano facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.