Cosa li costringeva a fare Orrore disumano su 4 anziani la scoperta nella casa di riposo italiana | arrestato

Un orrore senza fine, quello che ha scosso l’Italia e che ha trovato soltanto in queste ore un esito giudiziario. Stupri, violenze e maltrattamenti nei confronti di quattro anziani in una casa di riposo a Capri. I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un operatore sanitario. L’uomo è indagato per diverse condotte d i violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una Casa di Riposo sull’isola di Capri, reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, da questo rivestita nel suo ruolo di Operatore Socio Sanitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa li costringeva a fare”. Orrore disumano su 4 anziani, la scoperta nella casa di riposo italiana: arrestato

