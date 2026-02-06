Luogosano | confronto istituzionale sul futuro dell’ex Arcelor Mittal

Questa sera si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni per discutere del futuro dello stabilimento ex Arcelor Mittal a Luogosano. Alla riunione, che si è svolta nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, hanno partecipato funzionari e sindacalisti. L’obiettivo è capire quali soluzioni adottare per salvare i posti di lavoro e rilanciare l’area industriale. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma l’attenzione resta alta.

Si è svolto questo pomeriggio, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, un tavolo di ascolto dedicato al futuro dell'ex stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano, in provincia di Avellino. L'iniziativa ha offerto un momento di confronto e ascolto sulle istanze dei cittadini. Durante l'incontro sono state affrontate le principali preoccupazioni legate al lavoro, all'ambiente, alla tutela della salute e alla qualità della vita delle comunità locali.

