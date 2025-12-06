Ex Arcelor Mittal di Luogosano | tra reindustrializzazione e scelte che dividono
La proposta di reindustrializzazione della ex Arcelor Mittal, collocata nel nucleo industriale di Luogosano - San Mango, attraverso l'acquisizione delle Fonderie Pisano del sito produttivo, fa discutere, divide le organizzazioni sindacali e provoca la netta contrarietà del Sindaco di Luogosano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
“Noi abbiamo scioperato quando c’era Arcelor Mittal e abbiamo permesso il fatto che fosse allontanata dalla gestione dell’azienda, dal momento che stava distruggendo gli impianti. Il punto è che oggi – afferma Michele de Palma segretario generale Fiom-Cgi - facebook.com Vai su Facebook
“L’ #Ilva non si può più salvare” Tragico ma realista, un tecnico che non deve dire “bugie politiche”. Leggetelo, c’è anche conferma indiretta che last chance l’abbiamo persa quando l’irresponsabile #Calenda scelse Arcelor-Mittal invece della #decarbonizzazi Vai su X
Accordo in Confindustria: a Luogosano inizia l’era Fonderie Pisano - Firmati gli accordi di conciliazione tra i lavoratori, i rappresentanti di ArcelorMittal e dei nuovi imprenditori, a Luogosano si apre l’era Fonderie Pisano. Lo riporta corriereirpinia.it
Arcelor Mittal, c’è l’accordo con Fonderie Pisano. Petracca: «Regione decisiva» - Il consigliere regionale Pd sulla vertenza di Luogosano: «Con un investimento di circa venti milioni di euro si potrà procedere ad un piano di reindustrializzazione aziendale che avverrà nell’arco di ... Si legge su orticalab.it
Lo stabilimento Arcelor-Mittal di Luogosano non chiuderà - Dopo mesi di vertenza e preoccupazione per i 70 lavoratori impiegati nel sito produttivo, la trattativa si è ... Da rainews.it
ArcelorMittal, via all’acquisizione di Fonderie Pisano. Morsa: «Inizia la reindustrializzazione» - «Inizia il conto alla rovescia per la reindustrializzazione dell’ex ArcelorMittal di Luogosano». Riporta orticalab.it
Ex Ilva, in arrivo maxi causa da 5 miliardi di danni contro ArcelorMittal. E il governo accelera sull’intervento dello Stato - Il ministro Adolfo Urso apre all’intervento pubblico per sostenere il piano industriale di Acciaierie d’Italia. milanofinanza.it scrive
L’ArcelorMittal di Luogosano verso la chiusura: a rischio licenziamento 70 dipendenti in Irpinia - Un 1° maggio di presidio quello dei dipendenti dell'ArcelorMittal di Luogosano, in provincia di Avellino: l'azienda ha infatti comunicato già da qualche settimana la volontà di chiudere lo ... Da fanpage.it