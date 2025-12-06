Ex Arcelor Mittal di Luogosano | tra reindustrializzazione e scelte che dividono

La proposta di reindustrializzazione della ex Arcelor Mittal, collocata nel nucleo industriale di Luogosano - San Mango, attraverso l'acquisizione delle Fonderie Pisano del sito produttivo, fa discutere, divide le organizzazioni sindacali e provoca la netta contrarietà del Sindaco di Luogosano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

