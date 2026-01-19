Ex Arcelor Mittal Avellino la mossa dei sindacati | chiesto l’intervento urgente della Regione

Le sigle sindacali di Avellino, tra cui Fim, Fiom, Uilm e UglM, hanno richiesto alla Regione un incontro urgente con il presidente Roberto Fico. La richiesta, datata 19 gennaio 2026, mira a discutere delle sorti dello stabilimento ex Arcelor Mittal, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per tutelare i posti di lavoro e le attività industriali della zona.

Fim, Fiom, Uilm e UglM spingono per una risposta regionale dopo il fallimento delle trattative: Il futuro dell’area non può più attendere Le sigle sindacali di Avellino scendono in campo. Oggi, 19 gennaio 2026, Fim, Fiom, Uilm e UglM hanno formalmente chiesto alla Regione un incontro urgente con il presidente Roberto Fico. Il motivo? La reindustrializzazione del sito ex Arcelor Mittal, un sogno a lungo inseguito ma che non ha mai trovato il suo compimento. La proposta avanzata dalla Pi.Co di Salerno, purtroppo, non ha dato i frutti sperati, e ora i lavoratori temono che il loro futuro sia appeso a un filo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

