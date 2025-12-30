Giovani imprenditori al centro del confronto col mondo istituzionale | a Milano il dialogo sul futuro dell' impresa italiana

A Milano si è tenuta la prima edizione di “Giovani imprenditori crescono”, un evento dedicato al confronto tra giovani imprenditori e rappresentanti istituzionali. L’incontro ha offerto un’occasione per discutere delle sfide e delle prospettive del sistema imprenditoriale italiano, evidenziando l’importanza del dialogo tra il mondo delle imprese e le istituzioni per definire il futuro dell’economia nazionale.

Si è svolta a Milano la prima edizione di “Giovani imprenditori crescono: prospettive e storie di successo”, un incontro–dibattito dedicato al confronto tra giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni sul futuro dell'impresa italiana. L'iniziativa ha posto l'attenzione sulle esperienze concrete di chi opera oggi nel sistema produttivo, sulle difficoltà quotidiane e sulle opportunità di sviluppo in un contesto economico in continua trasformazione. L'evento è stato promosso dall'imprenditore Nicolas Magnoli, fondatore del brand "King del Relax", realtà attiva nel settore dell'arredamento e specializzata nella produzione di materassi, divani e letti artigianali Made in Italy. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giovani imprenditori al centro del confronto col mondo istituzionale: a Milano il dialogo sul futuro dell'impresa italiana Leggi anche: PMI Day, il dialogo tra giovani e aziende al centro della Settimana della Cultura d’Impresa Leggi anche: Confindustria Bergamo, quale impresa per il futuro? Dall’ultima assemblea dell’era Ricuperati gli imprenditori attendono certezze Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I giovani di Anga Piacenza all’assemblea nazionale; Giovani in Calabria, 18.037 imprese under 35 sfidano crisi e fuga dei talenti; Giovani agricoltori CIA Padova a Bruxelles: incontro al Parlamento Europeo; Dalla vita in camper al centro cittadino fuori dalla porta: la star dei social sceglie Ferrara. I giovani imprenditori e la “restanza” possibile in Calabria - 037 imprese guidate da under 35, pari al 9,8% del totale su scala territoriale ... msn.com

Giovani imprenditori, il presidente: "Per me è una grande responsabilità. Il confronto sarà una delle chiavi" - Dall’azienda di famiglia a rappresentare tutti i Giovani imprenditori di Confartigianato a livello regionale, da Piacenza a Rimini. ilrestodelcarlino.it

Giovani Confindustria al Pe, 'priorità semplificare e investire' - "Oggi, al Parlamento europeo, la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, ha incontrato la Vice Presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, intervenuta ai lavori ... ansa.it

Hai meno di 35 anni e hai deciso di metterti in proprio II Decreto Coesione ha previsto un contributo economico di 500 euro mensili per giovani imprenditori e imprenditrici under 35 che, prima di aprire la Partita IVA, erano disoccupati/e. L'avvio dell - facebook.com facebook

@RegioneLazio: nuovo appuntamento della Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio. Un momento di dialogo costruttivo tra giovani talenti e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la rete professionale e creare opportunità per il futuro del L x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.