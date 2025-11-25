Fondazione Umberto Veronesi | borsa di ricerca biennale a un progetto dell’Università di Parma

C’è un progetto dell’Università di Parma tra quelli cui la Fondazione Umberto Veronesi ha concesso una borsa di ricerca nell’ambito dei bandi Post-Doctoral Fellowship 2026. Un progetto incentrato sulla nutrizione di precisione in pazienti con tumore al polmone. Precision nutrition with plant. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

I vincitori dei bandi 2026 di Fondazione Veronesi - Il bando pubblico Experimental 2026 ha ricevuto 456 domande, tutte di altissimo profilo, e sono state assegnate 106 borse di ricerca, di cui 87 annuali e 19 biennali. Segnala fondazioneveronesi.it

Il grande sostegno della delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica d'eccellenza: una borsa di ricerca a Elena Daveri - guidata da Laura Carlini – hanno permesso di finanziare la borsa di ricerca biennale della ricercatrice ... lanazione.it scrive

Fondazione Veronesi: borsa di ricerca a Michela Consonni per uno studio sulle leucemie acute - La ricercatrice sarà premiata venerdì 6 giugno, alle 11 nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, durante la cerimonia annuale della Fondazione dedicata ai finanziamenti per la ricerca ... Scrive ecodibergamo.it