La fiamma olimpica è arrivata a Bari | passaggio per le strade della città e festa finale sul lungomare

La Fiamma Olimpica è arrivata a Bari, segnando la conclusione del percorso verso Milano Cortina 2026. Nel primo pomeriggio, la carovana ha attraversato le strade della città, culminando in una festa sul lungomare. Questo momento rappresenta un importante passo nel cammino verso i Giochi, coinvolgendo la comunità locale e rafforzando il legame tra la città e l’evento olimpico.

Olimpiadi 2026, la fiamma olimpica è arrivata oggi in Italia - Quando è finita la corsa c'e stata un po di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò ... sport.sky.it

La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia - Con un volo proveniente da Atene, la lanterna ricevuta dalla delegazione italiana allo stadio Panathinaiko è ... iltempo.it

Corriere Salentino. . ____ MAGLIE : IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA...!! (di Bruno Conte) - facebook.com facebook

