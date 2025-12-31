La fiamma olimpica è arrivata a Bari | passaggio per le strade della città e festa finale sul lungomare
La Fiamma Olimpica è arrivata a Bari, segnando la conclusione del percorso verso Milano Cortina 2026. Nel primo pomeriggio, la carovana ha attraversato le strade della città, culminando in una festa sul lungomare. Questo momento rappresenta un importante passo nel cammino verso i Giochi, coinvolgendo la comunità locale e rafforzando il legame tra la città e l’evento olimpico.
La Fiamma Olimpica conclude il 2025 a Bari. Nel primo pomeriggio, infatti, la carovana della Fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata in città, meta finale della ventiquattresima giornata del suo viaggio.Il percorso in cittàLa tappa ha preso avvio questa mattina da Brindisi, per poi toccare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
