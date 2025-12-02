Juventus, quando il passaggio alla difesa a quattro? Spunta la data della possibile svolta tattica tanto agognata dal tecnico Spalletti. La difesa della Juventus è pronta a riprendere la sua forma migliore a breve, un fattore cruciale per l’allenatore Luciano Spalletti che medita il passaggio al modulo a quattro. Il recupero di due elementi fondamentali, Gleison Bremer e Daniele Rugani, è ormai alle porte e segnerà un punto di svolta per le scelte tattiche di Spalletti. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Il rientro scaglionato: Napoli e Bologna come riferimenti. Il centrale brasiliano Gleison Bremer, ancora ai box, non ce la farà per l’ impegnativo viaggio a Napoli in agenda per il fine settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, quando il passaggio alla difesa a quattro? Spunta la data della svolta: Spalletti sta aspettando che…