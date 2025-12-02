Juventus quando il passaggio alla difesa a quattro? Spunta la data della svolta | Spalletti sta aspettando che…

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, quando il passaggio alla difesa a quattro? Spunta la data della possibile svolta tattica tanto agognata dal tecnico Spalletti. La  difesa  della  Juventus  è pronta a  riprendere la sua forma migliore  a breve, un fattore  cruciale  per l’allenatore  Luciano Spalletti  che medita il  passaggio al modulo a quattro. Il  recupero  di due elementi fondamentali,  Gleison Bremer  e  Daniele Rugani, è ormai alle porte e segnerà un  punto di svolta  per le  scelte tattiche  di Spalletti. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Il rientro scaglionato: Napoli e Bologna come riferimenti. Il  centrale brasiliano Gleison Bremer, ancora ai box, non ce la farà per l’ impegnativo viaggio a Napoli  in agenda per il fine settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

