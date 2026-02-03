guida galattica alle olimpiadi invernali 2026

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo sport inizia il 4 febbraio alle 11:30 con le prove di discesa libera maschile. La competizione si svolge con entusiasmo e grandi aspettative, aprendo ufficialmente il sipario sui giochi invernali italiani.

Lo sport, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, comincerà il 4 febbraio alle 11:30 con le prove della discesa libera maschile. È la specialità più veloce e incredibile dello sci alpino: si scende a oltre 130 kmh su una lingua di neve in mezzo a un bosco, chi lo fa pesa spesso più di cento chili e spesso le gare sono decise da centesimi di secondo. L’ultimo evento dei Giochi Olimpici Invernali, che tornano in Italia dopo Torino 2006, sarà la finale maschile dell’hockey su ghiaccio, domenica 22 febbraio. Per la prima volta dall’edizione di Sochi 2014 ci saranno i giocatori della NHL: dall’americano Auston Matthews al canadese Sidney Crosby (mancherà invece ancora la Russia). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, stimolando grande interesse nel mondo dello sport.

