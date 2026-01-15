Il Piano welfare di Emil Banca | Più flessibilità e permessi retribuiti

Il Piano welfare di Emil Banca offre maggiori opportunità di flessibilità e permessi retribuiti per i dipendenti. Include integrazioni al reddito per i papà che decidono di usufruire del congedo parentale, sostenendo meglio l’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Questo intervento mira a creare un ambiente lavorativo più inclusivo e attento alle esigenze delle famiglie.

Più permessi retribuiti, più flessibilità e l'integrazione al reddito dei papà che scelgono il congedo parentale. A tre anni dall'attivazione, Emil Banca, la Banca di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea presente in tutta Emilia e nel Mantovano, ha rinnovato e migliorato il progetto ' Gestione facile del lavoro ', il pacchetto di azioni dedicato alla conciliazione vita-lavoro dei propri oltre 700 collaboratori investendo ancora nel benessere delle persone. Con 'Gestione del lavoro facile 2.0' salgono da 30 a 45 le ore di permessi retribuiti in più rispetto a quelli previsti dal contratto di lavoro, sia nazionale che integrativo, concessi a caregiver, lavoratori con disabilità e a genitori di figli adolescenti.

