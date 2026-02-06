Fabrizio Corona prova a cambiare scena. Dopo la causa di Mediaset e i problemi con i locali, l’ex paparazzo si cimenta ora con il teatro. Sono partite le prevendite di “Falsissimo a Teatro”, uno spettacolo che mette in discussione il potere dei media. Corona cerca di riaccendere i riflettori, questa volta sul palcoscenico.

Bloccato sui social a seguito dopo la causa intentata da Mediaset e impossibilitato a fare ospitate nei locali visti i problemi legati a cui andrebbero incontro i gestori, Fabrizio Corona tenta ora la strada del palcoscenico: su Ticketone sono infatti partite le prevendite di Falsissimo a Teatro (sottotitolo “Scacco matto al potere dei media”). Cinque le date di maggio già messe in cartellone: Milano il 7 maggio (all’Eco Teatro), Catania il 14, Napoli il 21, Roma il 22 e Padova il 23, con biglietti che vanno da 30 a 45 euro. «Nel 2026 Falsissimo sale sul palco. Fabrizio Corona porterà in scena un racconto senza filtri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ultima di Corona: Falsissimo diventa uno spettacolo teatrale

Approfondimenti su Corona Falsissimo

Fabrizio Corona non si arrende e porta in scena il suo “Falsissimo” in un nuovo spettacolo teatrale.

Mediaset ha deciso di fermare Fabrizio Corona, accusandolo di aver violato il copyright.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

chi guarda Falsissimo di Fabrizio Corona

Ultime notizie su Corona Falsissimo

Argomenti discussi: Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; L'ultima puntata di Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona, è stata rimossa da YouTube; YouTube cancella l'ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona; Fabrizio Corona, l'ultima puntata di Falsissimo ha fatto numeri record: quanto ha guadagnato con YouTube?.

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro: «Diffonde falsità a scopo di lucro senza il minimo rispetto per le persone»Contro l'ex re dei paparazzi ci sono i vertici dell'azienda, Marina e Pier Silvio Berlusconi, ma anche volti come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Samira Lui ... vanityfair.it

Fabrizio Corona, profili social riattivati (anzi no): caos sul web e l’ultima mossa di MediasetGli account Instagram sono stati riattivati per qualche ora dopo la recente chiusura, ma ora risultano nuovamente oscurati: cosa succede ... libero.it

Corona vuole portare Mediaset in tribunale: l'ultima mossa x.com

Corona vuole portare Mediaset in tribunale: l'ultima mossa facebook