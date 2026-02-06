Fabrizio Corona non si arrende e porta in scena il suo “Falsissimo” in un nuovo spettacolo teatrale. Dopo aver fatto ricorso contro l’ordinanza sul “Caso Signorini”, l’ex paparazzo continua a rispondere a ogni colpo con determinazione, come in una partita di scacchi. Le date delle rappresentazioni sono state annunciate, e Corona sembra deciso a non mollare.

Milano, 6 febbraio 2025 – Come una gara di scacchi. Ad ogni mossa “contro” di lui Fabrizio Corona risponde sempre. Nonostante divieti e denunci impostigli l'ex agente fotografico appare sempre più determinato a far sentire comunque la propria voce. E così ha deciso di portare a teatro la trasposizione di “ Falsissimo ”, il tanto discusso format che lo ha fatto finire al centro di denunce e diffide da parte di Signorini, Mediaset, della famiglia Berlusconi e conduttori tv. "Fabrizio Corona nei teatri italiani. 'Falsissimo in teatro'", si legge in un comunicato pubblicato oggi 6 febbraio da Gruppoanteprima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corona non demorde: “Falsissimo” diventa uno spettacolo teatrale. Ecco le date. E fa ricorso contro l'ordinanza del “Caso Signorini”

Fabrizio Corona ha deciso di fare ricorso contro l'ordinanza che ha bloccato i suoi video.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando a Fabrizio Corona di bloccare immediatamente la diffusione di contenuti relativi a

