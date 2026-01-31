Mediaset ferma Corona per presunta violazione del copyright | l’ultima puntata di Falsissimo oscurata da YouTube con uno strike Che cos’è e cosa succede ora

Mediaset ha deciso di fermare Fabrizio Corona, accusandolo di aver violato il copyright. L’ultimo episodio del suo programma, “Falsissimo”, è stato rimosso da YouTube, che ha applicato uno strike. Corona aveva accusato alcune figure di Mediaset di comportamenti discutibili, ma ora la piattaforma ha preso questa decisione per tutelare i diritti d’autore. La vicenda rischia di aprire una nuova fase di tensione tra l’ex paparazzo e l’azienda televisiva.

Lo scontro a distanza tra Mediaset e Fabrizio Corona sarebbe arrivato a una svolta. L'ultimo episodio di Falsissimo, in cui l'ex paparazzo accusava volti noti e importanti dell'azienda Cologno Monzese, è stato rimosso da YouTube grazie ad uno strumento presente nelle linee guida della piattaforma: lo strike per violazione del copyright. La rimozione sarebbe stata richiesta da Mediaset per bloccare la diffusione di quella che l'azienda aveva definito una "reiterazione di falsità gravissime, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie".

