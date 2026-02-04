Stati Uniti e India rafforzano i loro rapporti commerciali. Trump ha mostrato come si trattano gli alleati, mentre l’India dice addio al petrolio russo. Dazi sull’import indiano scendono al 18%, e ora New Delhi acquisterà prodotti americani per un valore di 500 miliardi di dollari, senza più tasse. La mossa cambia gli equilibri e spinge verso una nuova fase di relazioni economiche tra i due paesi.

Dazi scesi al 18% sull’import indiano e zero tasse sui prodotti americani, che New Delhi comprerà per un valore di 500 miliardi. Modi, inoltre, acquisterà l’oro nero solo da Usa e Venezuela. Altro che l’accordo di Ursula. C’è modo e Modi di fare gli accordi commerciali. C’è chi va in India col cappello in mano offrendo chiacchiere e distintivo, con l’unico malcelato scopo di vendere le auto tedesche che sono state demolite dal Green deal, e chi si presenta al Paese più popoloso della terra dicendo: se volete la pace commerciale le cose si fanno come dico io. Parola di Donald Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump insegna all’Ue come si tratta: l’India dice addio al petrolio russo

L’India ha deciso di smettere di comprare petrolio dalla Russia, in cambio di uno sconto sulle tariffe americane.

Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con il governo indiano.

