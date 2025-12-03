La Ue dice basta al gas russo dal 2026 Von der Leyen | Giorno storico Ma l’Ungheria non ci sta e annuncia ricorsi

Questa notte Parlamento e Consiglio europei hanno raggiunto un accordo provvisori o sull'eliminazione permanente delle importazioni di gas naturale russo e sulla strada verso "l'eliminazione graduale" del petrolio russo. Lo rende noto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa con il commissario Ue all'Energia Dan Jorgensen e il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia Fatih Birol. "Stiamo voltando quella pagina e la stiamo voltando per sempre. Questa è l'alba di una nuova era, l'era della piena indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia", afferma.

