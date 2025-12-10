Papà travolto dai debiti il grande cuore di Stefano | Li aiutiamo noi sarà il nostro regalo di Natale

Stefano, un uomo dal cuore generoso, ha deciso di aiutare un papà travolto dai debiti, trasformando il suo gesto in un regalo di Natale speciale. In un contesto di difficoltà e solidarietà, questa storia dimostra come piccoli gesti possano cambiare vite, portando speranza e conforto durante le festività.

Ancona, 10 dicembre 2025 – Favola di Natale, ma senza cometa, senza magie, senza finali riscritti all’improvviso. C’è solo un papà anconetano, una moglie, una bambina e un conto corrente con dentro 7 euro e 86 centesimi. E c’è un tribunale che, a pochi giorni dalle feste, prova almeno a rimettere un po’ d’ordine sotto l’albero. Il protagonista è un 44enne di origine rumena, residente ad Ancona, sposato e padre di una bimba, schiacciato da un debito di 517.665 euro. Una cifra enorme figlia del crollo della sua ditta individuale: chiusa nel 2012, trascinata giù dal fallimento di un cliente importante e da crediti "di entità significativa” mai recuperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Papà travolto dai debiti, il grande cuore di Stefano: “Li aiutiamo noi, sarà il nostro regalo di Natale”

