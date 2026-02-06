Luci viola sul San Donato per la Giornata internazionale dell’epilessia

Questa sera l’ospedale San Donato di Arezzo si tinge di viola, il colore simbolo della Giornata internazionale dell’epilessia. L’ingresso principale si illuminerà di questa luce per sensibilizzare e ricordare chi convive con questa condizione. L’evento si svolge nella giornata di lunedì 9 febbraio.

Anche quest'anno l'ingresso principale l'ospedale San Donato di Arezzo si illuminerà di viola, il colore della Giornata internazionale dell'epilessia che si celebra lunedì 9 febbraio. Una giornata in cui sarà anche possibile parlare gratuitamente con un medico specialista del San Donato

Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia.

Questa mattina a Pisa, l’ospedale Aoup ha aperto le sue porte per incontri nelle scuole dedicati all’epilessia.

