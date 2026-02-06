Luci viola sul San Donato per la Giornata internazionale dell’epilessia
Questa sera l’ospedale San Donato di Arezzo si tinge di viola, il colore simbolo della Giornata internazionale dell’epilessia. L’ingresso principale si illuminerà di questa luce per sensibilizzare e ricordare chi convive con questa condizione. L’evento si svolge nella giornata di lunedì 9 febbraio.
Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie in piazza Garibaldi
Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia.
Giornata internazionale per l’epilessia, a Pisa incontri nelle scuole con professionisti Aoup
Questa mattina a Pisa, l’ospedale Aoup ha aperto le sue porte per incontri nelle scuole dedicati all’epilessia.
