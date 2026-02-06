Luci viola sul San Donato per la Giornata internazionale dell’epilessia

Da arezzonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera l’ospedale San Donato di Arezzo si tinge di viola, il colore simbolo della Giornata internazionale dell’epilessia. L’ingresso principale si illuminerà di questa luce per sensibilizzare e ricordare chi convive con questa condizione. L’evento si svolge nella giornata di lunedì 9 febbraio.

Anche quest’anno l’ingresso principale l’ospedale San Donato di Arezzo si illuminerà di viola, il colore della Giornata internazionale dell’epilessia che si celebra lunedì 9 febbraio. Una giornata in cui sarà anche possibile parlare gratuitamente con un medico specialista del San Donato che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su San Donato

Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie in piazza Garibaldi

Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia.

Giornata internazionale per l’epilessia, a Pisa incontri nelle scuole con professionisti Aoup

Questa mattina a Pisa, l’ospedale Aoup ha aperto le sue porte per incontri nelle scuole dedicati all’epilessia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Donato

Argomenti discussi: Il fruscio della vita nei dipinti di Paolo Viola; Lecce, posidonia e luci spente: i diportisti della darsena rivogliono indietro i soldi; Fiaccolata notturna sul Monte Secchieta: il 14 febbraio un’esperienza tra luci, panorami e convivialità; Newtec punta sulla competitività: consulenze gratuite su luce e gas e riapertura del punto informativo di San Severino.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.