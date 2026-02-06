Lucchese ponte chiuso due anni Incontro con Giani per le alternative

La chiusura del ponte sulla Provinciale Lucchese 435 continua a essere un problema per i residenti e le imprese della zona. Dopo due anni di attesa, i cittadini si preparano a incontrare Giani per discutere le possibili alternative, ma il clima resta teso. La Lucchese è ancora bloccata, e le promesse fatte finora non sono state mantenute.

"Non siamo d'accordo con l'ultimo progetto che ci è stato prospettato dalla Regione Toscana sulla Provinciale Lucchese 435 perché non rispetta gli impegni presi negli scorsi anni. Chiudere il ponte per due anni per consentire i lavori, come ci è stato prospettato, significherebbe far morire economicamente l'intera frazione di Ponte di Serravalle e congestionare sul piano del traffico altre zone. Chiediamo un incontro urgente con il governatore Giani, più volte rinviato, e con l'assessore regionale Filippo Boni." Lo ha dichiarato l'assessore al traffico, Maurizio Bruschi, sul maxi-progetto da oltre sette milioni di euro sulla 435, che porterà al raddoppio del ponte sulla Lucchese e alla realizzazione di una rotatoria.

