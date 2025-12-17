Firenze rissa con bottiglie e danni alle auto | chiuso per due settimane bar in via Ponte alle Mosse
Un episodio di violenza ha portato alla chiusura temporanea di un bar in via Ponte alle Mosse, Firenze. Dopo una rissa con bottiglie e danni alle auto, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, evidenziando l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine pubblico. La situazione ha suscitato preoccupazione nella zona di Porta al Prato, sottolineando l’importanza di interventi decisi contro comportamenti violenti.
Il Questore di Firenze Fausto Lamparelli ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni nei confronti di un bar in via Ponte alle Mosse, nella zona di Porta al Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: A1, auto a fuoco dopo lo scontro con un autobus e un’altra vettura: chiuso il tratto tra il bivio con la Panoramica e Badia in direzione Firenze
Leggi anche: Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni
Orlando rivela: rissa tra i giocatori della Fiorentina a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha chiesto i danni.
Violenta rissa in un bar a Firenze, licenza sospesa per 15 giorni - Il pubblico esercizio, in via Ponte alle Mosse, sottoposto allo stop del questore. nove.firenze.it
Firenze, rissa tra frequentatori del locale: il Questore sospende la licenza ad un bar - E' scattata oggi, 17 dicembre, la sospensione della licenza per 15 giorni per un pubblico esercizio a Firenze, nella zona di Porta a Prato , disposta, ai sensi dell'art. 055firenze.it
Rissa con uso di bottiglie di vetro, sospesa la licenza a bar di Porta al Prato - Da oggi, 17 dicembre, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un pubblico esercizio di via Ponte alle Mosse nel comune di Firenze ... gonews.it
Video Welcome to Florence rissa davanti allo Yab
Lucca: rissa in strada - Spunta fuori un'ascia - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.