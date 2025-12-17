Firenze rissa con bottiglie e danni alle auto | chiuso per due settimane bar in via Ponte alle Mosse

Un episodio di violenza ha portato alla chiusura temporanea di un bar in via Ponte alle Mosse, Firenze. Dopo una rissa con bottiglie e danni alle auto, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, evidenziando l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine pubblico. La situazione ha suscitato preoccupazione nella zona di Porta al Prato, sottolineando l’importanza di interventi decisi contro comportamenti violenti.

Firenze, rissa tra frequentatori del locale: il Questore sospende la licenza ad un bar - E' scattata oggi, 17 dicembre, la sospensione della licenza per 15 giorni per un pubblico esercizio a Firenze, nella zona di Porta a Prato , disposta, ai sensi dell'art. 055firenze.it

Rissa con uso di bottiglie di vetro, sospesa la licenza a bar di Porta al Prato - Da oggi, 17 dicembre, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un pubblico esercizio di via Ponte alle Mosse nel comune di Firenze ... gonews.it

