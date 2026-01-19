Ponte elicoidale chiuso per due notti

Tra le ore 21 di mercoledì 21 e le 6 di venerdì 23 gennaio, il Ponte Elicoidale sarà chiuso al traffico sulla direttrice Levante, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno. La chiusura, prevista nelle ore notturne, è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Si invita alla pianificazione dei percorsi alternativi durante questo periodo.

Nelle notti tra mercoledì 21 e venerdì 23 gennaio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, nell'ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, entrerà nuovamente in vigore il divieto temporaneo di transito sul Ponte Elicoidale, esclusivamente per la direttrice Levante, nel.

