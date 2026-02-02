Lucca in Maschera | domenica 8 febbraio il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio

Lucca si appresta a vivere una giornata ricca di colori e allegria. Domenica 8 febbraio, il Carnevale di Viareggio si farà sentire anche a Lucca con il suo grande spettacolo. La città si riempirà di maschere, musica e carri che sfileranno per le vie principali, attirando tanti visitatori. È uno degli eventi più attesi dell’anno, pronto a regalare momenti di festa e divertimento per grandi e bambini.

Lucca, 2 febbraio 2026 - Lucca si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari di Lucca in Maschera 2026. Domenica 8 febbraio il Carnevale di Viareggio torna protagonista sulle Mura urbane con una grande sfilata scenografica, capace di unire tradizione, arte della cartapesta e suggestione visiva in uno dei contesti più iconici della città. Il tutto a ingresso gratuito. Continua dunque la collaborazione tra il Comune e la Fondazione Carnevale, come segno di scambio reciproco non solo dal punto di vista turistico ma anche culturale. Un evento che rappresenterà il cuore pulsante della manifestazione e che ogni anno richiama migliaia di spettatori, pronti ad assistere al passaggio delle maschere lungo il principale monumento cittadino e le vie del centro storico.

