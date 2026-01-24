tradizione e magia ecco lucca in maschera evento clou con il carnevale di viareggio

Lucca si prepara a vivere un mese dedicato alle tradizioni e alla cultura con il Carnevale di Viareggio come evento principale. Un calendario ricco di iniziative, che include due grandi sfilate e l’EuroCarnevale, mira a valorizzare la città anche nei periodi meno turistici. Un’occasione per scoprire l’autenticità e la storia di questa regione attraverso eventi che uniscono tradizione e interesse culturale.

di Giulia Prete LUCCA Un mese intero di iniziative, due grandi sfilate, l’EuroCarnevale e un programma ricchissimo che punta a valorizzare la città anche nei mesi tradizionalmente meno turistici. È stato presentato ufficialmente Lucca in Maschera 2026, il cartellone che animerà la città tra gennaio e febbraio, con eventi diffusi, collaborazioni internazionali e il forte legame con la tradizione. Da oggi fino al 22 febbraio la città diventerà un grande palcoscenico diffuso, animando piazze, strade, Mura urbane e frazioni, grazie anche alla rinnovata e significativa sinergia con il Carnevale di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

