Luca Vanzini succede a Carlo nel ruolo di assessore | Il padre è in fase di recupero

Luca Vanzini prende il posto di Carlo come assessore. La famiglia Vanzini si concentra sul recupero del padre, che sta migliorando dopo un intervento chirurgico. La nomina arriva a pochi giorni dall’ultima apparizione pubblica di Carlo a Fiorano, dove sembrava già in ripresa.

**Un nuovo volto per il canale di Carlo Vanzini: Luca assume il ruolo di assessore, mentre il padre è in fase di recupero** A poche ore dalla sua ultima apparizione pubblica, il 5 febbraio scorso a Fiorano (Modena), Carlo Vanzini era ormai in una fase avanzata di recupero dopo un delicato intervento chirurgico. Oggi, però, il suo posto è occupato da un altro volto: **Luca Vanzini**, il suo figlio, che da poco ha preso il posto nel canale YouTube del padre. «Ciao, immagino siate sorpresi di vedere un volto che non sia quello del buon Carlo in questo canale», scrive in una descrizione del video il giovane conduttore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Luca Vanzini

Luca Vanzini ha fatto sapere che suo padre Carlo sta bene e sta recuperando.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Luca Vanzini

Argomenti discussi: Il figlio di Vanzini spunta in video al posto del padre e aggiorna sulle sue condizioni dopo l'operazione; Carlo Vanzini operato, il figlio rompe il silenzio: Come sta papà e il web scopre il talento di Luca per la F1; F1, Carlo Vanzini, aggiornamenti sulla salute: Sta bene, è in ripresa. Le parole del figlio - Formula 1; Vanzini sta bene: le parole del figlio Luca.

Carlo Vanzini operato, il figlio rompe il silenzio: Come sta papà e il web scopre il talento di Luca per la F1Luca Vanzini, figlio del telecronista della F1 su Sky, Carlo operato di tumore al pancreas, prende il posto del padre e aggiorna sulle sue condizioni di salute ... sport.virgilio.it

F1. Sta bene, è in ripresa: arrivano buone notizie su Carlo Vanzini, parla il figlioArrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Carlo Vanzini. A rassicurare i fan è il figlio Luca, che in un video ha confermato la ripresa della storica voce di Sky Sport F1 ... msn.com

"Immagino che siate sorpresi dal vedere su questo canale un volto che non sia quello del buon Carlo". Sul canale YouTube di Carlo Vanzini compare il figlio Luca per un aggiornamento estremamente importante delle condizioni di salute del papà: https://fanp facebook