Carlo Vanzini chi è il telecronista della Formula 1 malato di cancro

Per tutti gli appassionati che seguono costantemente la Formula 1, il nome di Carlo Vanzini è uno di quelli che non ha bisogno di grandi presentazioni. Le sue telecronache sono le più note tra gli appassionati di sport che oggi apprendono con sgometo che Carlo Vanzini è malato di tumore al pancreas. A darne notizia è lo stesso giornalista sportivo, attraverso un'intervista al Corriere, che racconta di aver scoperto il cancro attraverso un controllo casuale, di routine. Una visita prenotata all'ultimo che potrebbe avergli salvato la vita. L'ecografista, infatti lo avvisa che "c'è una lesione" ma che fortunatamente "si può prendere, ma devi correre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carlo Vanzini, chi è il telecronista della Formula 1 malato di cancro

