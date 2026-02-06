Luca Carboni Parov Stelar e Meute nuovi headliner annunciati per il Jazz Open Modena

A Modena arriva una ventata di musica con i nuovi headliner del Jazz Open. Luca Carboni, Parov Stelar e Meute si aggiungono a una line-up già ricca di grandi nomi come Gregory Porter, Diana Krall e Moby. La prima edizione italiana del festival, che si tiene per la prima volta dopo trent’anni di vita a Stoccarda, si prepara a portare in città un mix di stili diversi e tanta energia. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, promettendo spettacoli da non perdere per gli appassionati di jazz e musica internazionale.

Luca Carboni (c) Prandoni MODENA – Luca Carboni, Parov Stelar e Meute sono i nuovi headliner che si aggiungono alle star già annunciate nelle scorse settimane – Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre – per completare la programmazione di Jazz Open Modena, la prima edizione italiana del celebre festival europeo JAZZ OPEN, nato 30 anni fa a Stoccarda sotto la direzione artistica di Jurgen Schlensog e da allora un vero punto di riferimento mondiale per la grande musica internazionale. Per questo debutto nella Penisola, il festival sempre curato dal fondatore Jurgen Schlensog, si svolgerà nella città emiliana dal 13 al 18 luglio, mantenendo la sua tradizionale formula vincente Jazz & Beyond che abbraccia una vasta gamma di generi, dal jazz classico a quello più contaminato, dal pop al soul e al rock, fino ad arrivare all'elettronica.

