jazz open parata di stelle super artisti internazionali modena come londra e new york

Diana Krall, Gregory Porter, Moby, Jamie Cullum e Joss Stone, e come tocco finale Jean-Michel Jarre con il suo Oxygène: sono tutti campionissimi e icone della scena artistica internazionale, ‘collezionisti’ di Grammy Awards e di dischi di platino e multiplatino, amati e ammirati per il loro talento e il loro estro. Vederli tutti insieme nel cartellone di un festival può sembrare quasi un sogno, qualcosa che può accadere soltanto alla Carnegie Hall di New York o alla Royal Albert Hall di Londra. E invece la prossima estate saranno tutti qui, a Modena, nell’abbraccio di piazza Roma, protagonisti di Jazz Open Modena: il celebre festival di Stoccarda, per la prima volta, ha deciso di sbarcare in Italia e ha scelto la nostra città per un evento di altissimo profilo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

