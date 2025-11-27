Jazz Open parata di stelle Super artisti internazionali Modena come Londra e New York
Diana Krall, Gregory Porter, Moby, Jamie Cullum e Joss Stone, e come tocco finale Jean-Michel Jarre con il suo Oxygène: sono tutti campionissimi e icone della scena artistica internazionale, ‘collezionisti’ di Grammy Awards e di dischi di platino e multiplatino, amati e ammirati per il loro talento e il loro estro. Vederli tutti insieme nel cartellone di un festival può sembrare quasi un sogno, qualcosa che può accadere soltanto alla Carnegie Hall di New York o alla Royal Albert Hall di Londra. E invece la prossima estate saranno tutti qui, a Modena, nell’abbraccio di piazza Roma, protagonisti di Jazz Open Modena: il celebre festival di Stoccarda, per la prima volta, ha deciso di sbarcare in Italia e ha scelto la nostra città per un evento di altissimo profilo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal 13 al 18 luglio 2026 il festival europeo JAZZ OPEN debutta in città con alcuni dei nomi più riconosciuti della scena internazionale: Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre. Piazza Roma sarà il cuore dei concerti, af - facebook.com Vai su Facebook
Da Gregory Porter a Joss Stone, passando per Moby: gli artisti di Jazz Open Modena 2026 ift.tt/X45JePH ift.tt/MEDskfZ Vai su X
Jazz Open, parata di stelle. Super artisti internazionali. Modena come Londra e New York - La prima edizione modenese del celebre festival europeo in programma dal 13 al 18 luglio. ilrestodelcarlino.it scrive
Parata di stelle a Treviso Suona Jazz Festival: anteprima al Comunale con Shai Maestro, musica dal vivo nei locali, mostre, cinema e fumetti - Una miriade di stelle brilleranno nel cartellone di Treviso Suona Jazz Festival 2025, la rassegna organizzata da Urbano Contemporaneo ETS, con la direzione di Nicola Bortolanza e il sostegno ... ilgazzettino.it scrive
Pomigliano Jazz, parata di stelle - Verrebbe da battezzarla come un album, la seconda fase del festival vesuviano che, dopo i primi concerti di luglio, da oggi a lunedì 8 accoglierà nuovi artisti, session ... napoli.repubblica.it scrive