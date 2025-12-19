Jazz Open resterà a Modena per cinque edizioni accordo con il Comune fino al 2030

Il Jazz Open Modena Festival si prepara a conquistare il cuore della città, portando sul palco artisti di fama internazionale. Con un accordo fino al 2030 con il Comune, questa prestigiosa rassegna musicale si presenta come un appuntamento imperdibile dal 13 al 18 luglio 2026, offrendo un'esperienza unica tra note di grandi star e atmosfere coinvolgenti, consolidando Modena come capitale del jazz in Italia.

La grande musica internazionale ha trovato casa a Modena, con una prospettiva di lungo periodo. Il Jazz Open Modena Festival farà il suo debutto dal 13 al 18 luglio 2026, con artisti del calibro di Diana Krall, Gregory Porter, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre. Il festival. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

