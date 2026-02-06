L’overtourism colpisce Fujiyoshida cancellato il festival dedicato alla fioritura dei ciliegi Il sindaco | La vita dei cittadini è minacciata dai turisti
La cittadina di Fujiyoshida ha deciso di cancellare il festival della fioritura dei ciliegi. Il motivo, secondo il sindaco, è che i troppi turisti mettono a rischio la vita dei residenti. La scelta ha sorpreso molti, ma la crescente presenza di visitatori rende difficile vivere normalmente nel paese. La decisione arriva dopo che le autorità hanno constatato come l’overtourism abbia ormai superato i limiti di sopportabilità.
La cittadina giapponese di Fujiyoshida ha deciso di sospendere il festival dedicato alla fioritura dei ciliegi. Il motivo? L’overtourism. L’evento annuale che si svolge all’Arakyrayama Sengen Park, nei pressi del Monte Fuji, richiama fino a 200 mila visitatori all’anno, provenienti da ogni parte del mondo. Lo scorso 3 febbraio, il sindaco Shigeru Horiuchi ha reso noto l’annullamento della manifestazione. La decisione è stata presa a seguito della maleducazione dei turisti. Negli anni precedenti, i visitatori hanno sovraffollato la terrazza panoramica dell’Arakurayama Sengen Park, da cui si può ammirare il celebre monte del Giappone, contornato dai ciliegi in fiore e la pagoda Chureito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
