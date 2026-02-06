Atletico Madrid esordio da urlo per Lookman | gol e assist al Betis

Ademola Lookman ha fatto subito parlare di sé nell’esordio ufficiale con l’Atletico Madrid. Entrato in campo, ha segnato un gol e servito un assist al Betis, dimostrando di essere già un elemento importante per la squadra. La sua presenza in campo ha subito catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

È bastata la prima apparizione ufficiale per capire l’impatto che Ademola Lookman potrà avere sulla Liga. L’ex trascinatore dell’Atalanta ha bagnato l’esordio con la maglia dell’ Atletico Madrid con una prestazione dominante nella sfida di Copa del Rey contro il Betis Siviglia, confermandosi immediatamente un elemento imprescindibile per lo scacchiere di Diego Simeone. Schierato dal primo minuto nel tandem offensivo del 4-4-2 accanto a Antoine Griezmann, il nigeriano ha dato spettacolo al Metropolitano. Il momento clou della serata è arrivato con la rete del momentaneo 3-0: un’azione personale di pura potenza e tecnica, conclusa con un destro rasoterra chirurgico che non ha lasciato scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Ademola Lookman ha fatto il suo esordio con l’Atlético Madrid e ha subito lasciato il segno.

Questa sera alle 21, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida importante.

