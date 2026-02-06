Lookman che esordio con l’Atlético | subito titolare con gol più assist
Ademola Lookman ha fatto il suo esordio con l'Atlético Madrid e ha subito lasciato il segno.
Volato in Spagna domenica, presentato lunedì e immediatamente titolare giovedì dopo tre allenamenti. Ademola Lookman ha iniziato col botto la sua avventura all’ Atlético Madrid, andando anche in gol e fornendo un assist al suo esordio assoluto con la squadra che lo ha pagato 35 milioni più 5 di bonus dall’Atalanta. Il Cholo Simeone lo ha schierato titolare nel suo 4-4-2 in coppia d’attacco con Griezmann nella sfida di Coppa del Re contro il Betis in trasferta e l’ex numero11 nerazzurro, ora con il 22 sulla schiena, ha subito risposto presente: dopo esserci andato vicino in un paio di occasioni, ha trovato il suo primo gol al 37’ del match.🔗 Leggi su Bergamonews.it
