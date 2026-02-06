Lookman che esordio con l’Atlético | subito titolare con gol più assist

Ademola Lookman ha fatto il suo esordio con l’Atlético Madrid e ha subito lasciato il segno. Dopo aver raggiunto la squadra domenica e presentato ufficialmente lunedì, il giocatore è sceso in campo giovedì, dopo appena tre allenamenti. Non ha perso tempo: è partito titolare e ha segnato un gol, assistendo anche un compagno. L’operazione, costata 35 milioni più 5 di bonus dall’Atalanta, sembra partire sotto i migliori auspici.

