Malen in gol all’esordio con la Roma | l’ex obiettivo bianconero risponde subito presente La dinamica dell’azione su assist di Dybala

Malen segna al suo primo esordio con la Roma, grazie a un assist di Dybala. L’attaccante ex obiettivo della Juventus ha risposto prontamente alla chiamata, confermando la sua presenza in campo. Questa azione rappresenta un momento significativo per la squadra giallorossa, evidenziando la collaborazione tra i giocatori e il potenziale offensivo della formazione.

Malen timbra il cartellino all’esordio grazie all’assist della Joya, rimpianto di mercato per la Juventus che lo aveva seguito. È bastata una frazione di gioco per trasformare una suggestione di mercato in una sentenza sul campo che ha il sapore della beffa per le dirette concorrenti. Donyell Malen si è presentato alla Serie A e ai tifosi della Roma nel modo più fragoroso e decisivo possibile: bagnando il suo esordio assoluto con un gol d’autore che ha sbloccato il match, fissando il punteggio sullo 0-1. L’azione che ha portato al vantaggio capitolino è un manifesto di tecnica pura, orchestrata magistralmente da un’altra vecchia conoscenza che a Torino suscita ancora sentimenti contrastanti: Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Durante la partita tra Bologna e Juventus, il gol di David è stato annullato. In questo articolo si analizza la dinamica dell’azione e le motivazioni che hanno portato alla non validità della rete del giocatore canadese, evidenziando i dettagli chiave che hanno determinato questa decisione arbitrale.

